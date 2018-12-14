» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

توج محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وفاز لاعب منتخبنا الوطني المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بالجائزة، بعد أن تفوق على الرباعي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول، ومواطنه خالديو كوليبالي لاعب نابولي، والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد.

وأصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي هو اللاعب العربي الوحيد عبر التاريخ الذي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي للمرة الثانية على التوالي.


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