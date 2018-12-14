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«عبد الحفيظ»: الأهلي أهدر فوزًا كبيرًا أمام جيما

الرياضة

عبد الحفيظ
عبد الحفيظ

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المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على جيما الإثيوبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وكنت أتمنى أن يزيد لكن هذه هي الكرة، والفوز بهدفين أفضل من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف".

وأضاف: "عددنا قليل في الفريق لكن في النهاية لدينا هدف والتضحيات تسهل علينا واللاعبون قدموا مباراة جيدة".

وتابع: "الكرة الأثيوبية جيدة للغاية، لكن عودة بعض المصابين للفريق ستعزز من فرصنا في مباراة الإياب".

وأوضح: "خضنا 5 مباريات من أصل 9، وتحتاج إلى القلب الجامد سنواجه النجوم ثم نسافر إلى أثيوبيا، ثم نعود إلى مباراة إنبي".

وواصل: "لا يوجد أمامنا أي حل غير الفوز بالروح والعزيمة والقتال في الملعب، على الرغم من النقص الذي يعاني منه الفريق، والهدف منه كبير لذلك التضحيات تكون هينة"


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