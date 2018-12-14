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ضبط 5 ملايين قرص مخدر قبل ترويجها

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مكافحة المخدرات

دمياط

ضبط حاوية

5 ملايين قرص مخدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية تحتوي على أكثر من 5 ملايين قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصول إحدى الحاويات قادمة من دولة عربية لصالح إحدى الشركات كائن مقرها بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبط الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر بلغت 5 ملايين و375 ألف قرص.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات حول عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب تلك الشحنة، فقد أسفرت جهود البحث عن تحديد عناصر التشكيل كلٍ من "محمد. ص. أ"، مواليد 1945، و"رامي. م. ص"، مواليد 1979، صاحب شركة شحن، و"محمد م. ص"، مواليد 1977، يحملون جنسية ذات الدولة القادمة منها الحاوية ومقيمون بدائرة قسم شرطة أول التجمع، و"محمد م. ع" مواليد 1983، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"محمد. ع. س"، مواليد 1981، صاحب شركة تخليص جمركى، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية، والشرقية، تم ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع حال استقلالهم سيارتين في كمين أُعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزتهم 500 قرص كبتاجون، ومبلغ مالى، و6 هواتف محمول، كما تم ضبط المتهم الخامس بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزته مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقروا بجلبهم الأقراص المخدرة لترويجها دخل البلاد لحسابهم بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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