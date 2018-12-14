غدًا إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف الظاهر

14 ديسمبر 2018 - 08:12 م

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر" .

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.