بعد فوز بالأفضل إفريقيا.. ليفربول يهنئ «صلاح»

14 ديسمبر 2018 - 08:12 م

حرصت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تهنئة محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لعام 2018.

وعلقت الصفحة: «كما أنت وكما كنت دائمًا، رائع يا صلاح.. نعم مو صلاح.. فاز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2018».

وتفوق الفرعون المصري محمد صلاح على الرباعي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول، ومواطنه خاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وكان محمد صلاح فاز بالجائزة في العالم الماضي بعد تفوقه على ساديو ماني.

وجائزة «بي بي سي»، لأفضل لاعب أفريقي، هي جائزة تُقدمها هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب كرة قدم في القارة السمراء، سواء كان مُحترفا داخلها أو خارجها.