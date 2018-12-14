برلمانية تقترح دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

14 ديسمبر 2018 - 07:55 م

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج.

وأوضحت البرلمانية في بيان لها منذ قليل، أن الاقتراح جاء نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسرى، وما يسببه من تأثير علي السلامة والصحة النفسية للأبناء، كما أن الاقتراح يأتي لتفعيل مقترحات أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة.

ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك تجارب دولية مختلفة أثبتت نجاحًا منقطع النظير طبقت هذا الاقتراح، مطالبة بضرورة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.