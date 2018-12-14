«المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه الأحد المقبل

14 ديسمبر 2018 - 07:34 م

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات- أذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.