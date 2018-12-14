» ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلي

14 ديسمبر 2018 - 07:28 م

أعلنت إذاعة "فرانس إنفو اليوم "الجمعة، "ارتفاع عدد ضحايا اعتداء ستراسبورج إلى أربعة أشخاص بعد وفاة ضحية متأثرة بجروحها".

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي، في سوق الميلاد في ستراسبورج شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار.

يذكر أن الشرطة الفرنسية استطاعت، مساء أمس الخميس، قتل منفذ اعتداء ستراسبورج شريف شيخات بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه الاعتداء، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي من مدينة ستراسبورج.