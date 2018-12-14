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حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة قتل «قبطي» عمدًا

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المنيا

النيابة العامة

حبس امين شرطة

قتل قبطي

أمرت نيابة مركز المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجّهت له تهمة القتل العمد لمقاول ونجله أمام كنيسة وسط مدينة المنيا؛ بسبب خلاف بينهما.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارًا، الأربعاء الماضي، من شرطة النجدة بقيام "ربيع. م. خ" 43 عامًا، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبو قرقاص أمين شرطة شرطة، بإطلاق النيران على كل من: عماد كمال صادق، 50 عامًا، ونجله ديفيد، 25 عامًا، وهما خفر على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، وقد أسفر عن ذلك مصرعهما.

وقام فريق من النيابة العامة، بالتوجه إلى كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية، التي وقع الحادث أمامها، وتحفظت على كاميرات المراقبة الخاصة بها، التي سجّلت الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين "عماد كمال صادق" 50 عامًا، ونجله ديفيد، 25 عامًا، وشرطي، الثلاثاء الماضي، وتجددت، يوم الأربعاء الماضي، وعلى أثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما مما أسفر عن وفاتهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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