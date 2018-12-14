سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

14 ديسمبر 2018 - 06:51 م

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين سر اختفاء الفنان الراحل حسن كامي عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته، مشيرًا إلى أن «كامي» كان يشعر أنه أدى دوره تمامًا، موضحًا أنه تلقى عدة عروض للمشاركة في أعمال سينمائية كثيرة ولكن كان يرفض دون مبررات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إلى إنه التقى بالفنان الراحل حسن كامي قبل وفاته في مجلس إدارة الأوبرا وكان يتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول التصريحات التي نسبت للفنان الراحل خلال أيامه الأخيرة بأنه يشعر بالقهر والحزن لما يحدث ضده من الوسط الفني.

وأشار إلى أن «كامي» كان إنسانًا محبًا للمداعبة وخفيف الظل، ولم يره يومًا يائسًا أو حزينًا، لافتًا إلى أن الراحل أوصل مصر للعالمية بأعمال، وبوفاته اليوم فقدت مصر قيمة كبيرة، ورجلا من زمن المثالية والقيم والأدب الشديد والأخلاق المتميزة.