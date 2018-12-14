» أردوغان وترامب يتفقان بشأن سوريا

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أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

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اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "ضمان تنسيق فعّال أكثر في سوريا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الجمعة، بحث خلاله الرئيسان التطورات الأخيرة في سوريا إلى جانب العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأبلغ أردوغان ترامب بالمخاوف الأمنية لتركيا والناجمة عن وجود منظمة "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك" التي تصفها تركيا بالإرهابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان "أردوغان"، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" الانفصالية.


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