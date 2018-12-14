«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

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درجات الحرارة

الطقس

الامطار

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك استقرارا في حالة الطقس على مدار الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري بالقناة "الأولى"، أن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات النهار لن يؤثر في سقوط الأمطار، محذرًا من الشبورة المائية التي تظهر خلال الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأشار إلى أن طقس النهار سيكون مائلا للدفء، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل لا سيما المتأخرة.

وأوضح أن الطقس خلال فترات النهار يسمح بالخروج إلى المتنزهات والسواحل، حيث تسود أجواء شتوية دافئة ورائعة للغاية، موضحًا أنه من المتوقع أن يبدأ فصل الشتاء بشكل رسمي بداية من يوم 22 ديسمبر، حيث يتخلله الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.


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