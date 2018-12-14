إسبانيا تتهم «شاكيرا» بالتهرب الضريبي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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البوب

التهرب الضريبى

النيابة الإسبانية

اتهمت النيابة العامة الإسبانية، المغنية الكولومبية "شاكيرا" بالتهرب من تسديد ضرائب بأكثر من 14.5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.

وأفاد الادعاء العام، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن نجمة موسيقى "البوب" تهربت من دفع ضرائب مستحقة للدولة الإسبانية كونها تعيش على أراضيها، في منطقة كاتالونيا، شمال شرقي البلاد.

وأشارت الصحيفة أن التحقيقات في القضية استغرقت عامًا كاملًا، وتوصلت إلى أن شاكيرا مارست "الخداع" بهدف التهرب الضريبي.

وحسب لائحة الاتهام، فإن شاكيرا أدرجت جزر البهاما كمقر رسمي لها خلال تلك السنوات، إلا أنها كانت تعيش بالفعل في كاتالونيا مع شريكها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وينص القانون في البلاد على إلزام من يقيمون على أراضيها مدة تزيد عن 183 يومًا بتسجيل أنفسهم كمقيمين دائمين، وأن يدفعوا الضرائب المترتبة على ذلك بشكل كامل.

من جهته، أكد متحدث باسم النجمة العالمية أنها لا تدين بأية أموال لسلطات الضرائب الإسبانية، وشدد على أنها اتبعت نصيحة مستشارين ماليين، وأنها على استعداد للتعاون مع السلطات، وفق المصدر ذاته.


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