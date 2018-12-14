» بالفيديو.. مصر تبدأ تصنيع أول قطار بطابقين

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مصر

قطار

السكة الحديد

كشف  أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ، عن بدء مصر بتصنيع قطارات بطابقين لتشغيلها في البلاد.

وأضاف رسلان، أن المشروع لازال في طور التجارب في مصنع  "سيماف"، وفور الانتهاء من تصنيع أول عربة قطار، ستخضع للتجارب على أرصفة ومحطات السكة الحديدية للتأكد من وسائل أمانها، ومن ثم يتم تشغيلها لخدمة الركاب.

وأشار إلى أن عام 2019  سيشهد التعاقد مع "سيماف" فور انتهاء عمليات التصنيع، متابعا: "هذه القطارات ستحدث نقلة نوعية في مجال السكك الحديدية، أبرزها القضاء على الزحام في المحطات وتحقيق راحة الطلاب".

وأوضحت المصادر، أن العربة الواحدة تتسع لنحو 125 مقعدًا، بزيادة 60% عن العربة العادية التي تتسع لـ80 مقعدا فقط.
الفيديو من موقع مصراوي:


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