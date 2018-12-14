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طائرة إماراتية تهبط اضطراريًا في إيران

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محمد فضل- وكالات

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أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن طائرة كانت في طريقها من إمارة دبي إلى العاصمة النرويجية أوسلو نفذت هبوطًا اضطراريًا في مطار مدينة شيراز جنوب إيران بسبب خلل فني.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة لمطارات محافظة فارس، إحسان إستوار، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "إرنا"، أن الطائرة هبطت في مطار الشهيد دستغيب في شيراز، لافتًا إلى أن أحد محركاتها قد توقف عن العمل بسبب خلل فني ما أجبر قائد الطائرة على الهبوط الاضطراري.

وأضاف إستوار أن الطائرة من طراز "بوينغ" وكانت تنفذ رحلة من دبي إلى أوسلو وهبطت في شيراز عند الساعة 12:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وعلى متنها 170 راكبًا والطاقم البالغ عددهم 18.

ولم يذكر المسئول الإيراني الشركة التي تعود إليها هذه الطائرة.


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