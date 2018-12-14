العثور على جثة مجهولة الهوية داخل ترعة

14 ديسمبر 2018 - 05:38 م

عثر أهالي منطقة سندوب، التابعة لقسم أول المنصورة على جثة لشخص مجهول الهوية، طافية على سطح المياه.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي منطقة سندوب بالعثور على جثة داخل ترعة ام الدهب.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولى رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين انتشال الأهالي للجثمان من داخل الترعة، وهو فى العقد الثالث من العمر، ويرتدي ملابسه كامل ( جلباب ازرق اللون) ولا توجد به ثمة اصابات، وتم نقله الي مشرحة المستشفي، وجار التعرف علي هويته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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