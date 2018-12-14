إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

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عرب وعالم

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

وكالات - خالد الشرقاوي

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فلسطين

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الضفة

أصيب 51 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، أصيب 46 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية.

فيما أصيب 5 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ظهر الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.


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