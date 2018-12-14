مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

14 ديسمبر 2018 - 05:32 م

أعلنت بعثة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل جندي أمريكي من عناصرها، في حادثة غير قتالية.

جاء ذلك في بيان للبعثة، الجمعة، لم يكشف مزيدًا من المعلومات عن كيفية مقتل الجندي.

غيّر أنّ عبارة حادثة "غير قتالية" يتم استخدامها عندما يطلق أحد الجنود الأفغان النار على جندي من القوات الأمريكية.

ومن المقرر أن تعلن البعثة اسم الجندي الأمريكي بعد إبلاغ أسرته بخبر مقتله.

يشار أنه بمقتل الجندي الأمريكي، ترتفع حصيلة قتلى القوات الأجنبية في أفغانستان خلال عام 2018، إلى 17 قتيلاً.

ويوجد في أفغانستان نحو 14 ألف جندي أمريكي، يقدمون الدعم للقوات الأفغانية على عدة جبهات قتالية.