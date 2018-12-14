  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

مؤتمر مصر تستطيع

شاهد.. "برومو" مؤتمر مصر تستطيع

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

السياحة فى مصر

لهذه الأسباب.. السياحة المصرية في ذروة ازدهارها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

التنمر في المدارس

الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء الالتهاب السحائي بالمدارس

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام جيما الإثيوبي

الرياضة

مروان محسن
مروان محسن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

#

الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد

#

يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي

#

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لـ "جيما"

المصريون

الاهلى

جيما الاثيوبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، تشكيل فريقه لمواجهة جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وايمن اشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف واحمد حمودي

خط الهجوم : ناصر ماهر ومروان محسن

ويجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على جيما الإثيوبي
» المنتخب يظهر بقميص جديد أمام النيجر
» أردوغان وترامب يتفقان بشأن سوريا
» محاكمة شبكة للاتجار في البشر بالتجمع الأول
» استشهاد طفل فلسطيني في برصاص الاحتلال
» بالفيديو.. مصر تبدأ تصنيع أول قطار بطابقين
» تعرف علي أسماء المصابين في انقلاب «ميكروباص» بني سويف
» الدوري السعودي.. النصر يتخطى الرائد برباعية
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» القطن يُحدد موعد مباراة الإياب أمام الزمالك

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة