شاهد.. "برومو" مؤتمر مصر تستطيع

14 ديسمبر 2018 - 04:59 م

طرح المركز الإعلامي بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع فيس بوك، البرومو الخاص بمؤتمر مصر تستطيع.

وتنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وذلك بمشاركة 30 عالمًا وخبيرًا من علماء مصر بالخارج في مجال التعليم، وستبدأ فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر، وستستمر لمدة يومين بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة.