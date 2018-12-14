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الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

مال وأعمال

عفو رئاسي (أرشيفية)
عفو رئاسي (أرشيفية)

متابعات - خالد الشرقاوي

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الافراج

عفو رئاسي

قطاع السجون

ودع 676 سجينًا السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "455/ 2018" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 676 مفرجًا عنهم.


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