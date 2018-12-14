حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب

14 ديسمبر 2018 - 04:41 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجيش ببرج العرب الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة جيما الأثيوبي.

وجاء وصول الفريق الأحمر قبل نحو ساعة و45 دقيقة قبل انطلاق المباراة، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأحمر قد غادر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.