  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

مؤتمر مصر تستطيع

شاهد.. "برومو" مؤتمر مصر تستطيع

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

السياحة فى مصر

لهذه الأسباب.. السياحة المصرية في ذروة ازدهارها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

استعدادًا لبطل إثيوبيا

حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب

الرياضة

حافلة الاهلى
حافلة الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

#

يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي

#

حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب

#

الأهلي يرحب بالترجي قبل موقعة برج العرب

المصريون

الاهلى

إثيوبيا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجيش ببرج العرب الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة جيما الأثيوبي.

وجاء وصول الفريق الأحمر قبل نحو ساعة و45 دقيقة قبل انطلاق المباراة، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأحمر قد غادر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على جيما الإثيوبي
» المنتخب يظهر بقميص جديد أمام النيجر
» أردوغان وترامب يتفقان بشأن سوريا
» محاكمة شبكة للاتجار في البشر بالتجمع الأول
» استشهاد طفل فلسطيني في برصاص الاحتلال
» بالفيديو.. مصر تبدأ تصنيع أول قطار بطابقين
» تعرف علي أسماء المصابين في انقلاب «ميكروباص» بني سويف
» الدوري السعودي.. النصر يتخطى الرائد برباعية
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» القطن يُحدد موعد مباراة الإياب أمام الزمالك

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة