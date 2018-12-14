الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء الالتهاب السحائي بالمدارس

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الإلتهاب السحائى

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه حقيقة ما أثير بشأن تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً عدم وجود تفشي لوباء الالتهاب السحائي بين طلبة المدارس بمحافظة الغربية، وأن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحي آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائي فور اكتشافها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الوبائي للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تبنيها للسياسة الوقائية من خلال التطعيم ضد أهم سببين للمرض، فهناك النيسيريا التي يتم تقديم التطعيم ضد نمطيها المتواجدين بمصر للمراحل التعليمية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي - أولى ثانوي)، وهناك الهيموفلاس أنفلونزا نمط "ب" والذي دخل ضمن طعم الخماسي في التطعيمات الروتينية للأطفال في عمر شهرين – أربعة أشهر – ستة أشهر منذ منتصف فبراير 2014.

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).


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