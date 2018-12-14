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عاطل وفتاة يسرقان المواطنين بعد تخديرهم

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الاجهزة الامنية

ضبط عاطل

مدينة نصر

فتاة

سرقة المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل وفتاة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه، عقب سرقتهما شخصين يحملان جنسية عربية والاستيلاء على أموالهما عقب الاعتداء عليهما، وتمت إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة القول الأمنى المعين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر الحالة الأمنية، حيث اشتبهت القوة فى شخصين وفتاة حال خروجهم من أحد العقارات بعمارات المروة ، وما أن رأوا القوة تقترب منهم لفحصهم فروا هاربين.

وعلى الفور تمكنت أفراد القوة من ضبط كل من "أحمد خ.إ"، 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه بالحبس سنة فى قضية "سرقة " ، و"مى ص.ر" 24 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما ( 4736 ريال سعودى - 3786 جنيه مصرى - 2 ساعة يد - هاتفين محمول) بينما تمكن المتهم الثالث من الهرب .

وبمواجهتهما بشأن مصدر المضبوطات اعترفا باشتراكهما مع الهارب (جار تحديده وضبطه) فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى السرقة بالإكراه عقب تخديرهم "باستخدام أقراص مخدرة" ، كما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات حادث سرقة "شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمان بالعقار محل الواقعة" وتم بإرشادهما التوصل للمجنى عليهما "عبدالله .ع" 65 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، و"على .ن" 55 سنة، مصاب بجرح بالرأس.

 وتعرف المجنى عليهما على المتهمين واتهموهما بارتكاب الواقعة وإحداث ما بهما من إصابات والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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