السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية

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المصريون

امم افريقيا

السنغال

حقق منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بعد الفوز على نظيره النيجيري، بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم الجمعة.

تفوق منتخب السنغال فى الشوط الأول وخرج متقدما بهدفين مقابل هدف، ولم يشهد الشوط الثانى أى أهداف لتبقى النتيجة كما هى، حتى أضاف السنغال أربعة أهداف فى الشوط الثالث، لتنتهى المباراة بتفوق أسود التيرانجا بستة أهداف مقابل هدف.

 حضر اللقاء المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وبصحبتهما خالد لطيف عضو مجلس الجبلاية، والمشرف العام على اللعبة، وكذلك محمد أبو الوفا ودينا الرفاعى عضوا المجلس.

وأقيمت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".


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