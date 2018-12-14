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بكفالة 5 آلاف جنيه

اخلاء سبيل المتورطين بمساعدة المصور الأجنبي

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فيديو الهرم
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إخلاء سبيل

النيابة العامة

المصور الدنمركي

واقعة الهرم

قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الجمّال والفتاة، المتهمان بتسهيل مهمة صعود مصور دنماركي الجنسية وصديقته تحمل الجنسية نفسها، بالتسلل إلى المنطقة الأثرية ليلاً وتسلق الهرم الأكبر، وتصوير مقطع فيديو إباحي، بكفالة 5 آلاف جنيه، بضمان محل إقامتهما.

وأفادت التحريات والتحقيقات، أن شخصًا يدعى "موسى عمر موسى" يعمل جمّالا، ساعدهما في التسلل إلى منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضي، مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند علي إبراهيم، التي تعرفت عليهمما من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

واعترف المتهم، أنه في يوم 28 /11 الماضي تقابل مع سيدة تدعى هند، وكان بصحبتها شخصان دنماركيان، وأنهما طلبا منه أن يصعدا إلى أعلى الهرم الأكبر، مضيفا: "قلت لهم ممنوع صعود الهرم الأكبر، وبعدها طلبت منهم 1400 دولار فقالوا لي كتير، وبعد كدة قلت لهم أنا عندي حل تاني، وهو إني اطلعكم بالنهار بالحصان، واسيبكم داخل المنطقة وانتم اتصرفو زي ما نتو عايزين".

وتابع المتهم: "انتظرتهم الساعة 10 صباحًا، ولكنهم لم يحضروا وتفاجأت أنهم يتصلون بي الساعة 8 بليل وطلبوا مني أن يصعدوا الهرم، واتفقت معهم على أن يدفعوا لي 4 آلاف جنيه، واصطحبتهم بعد ذلك إلى بوابة منطقة ترب المسلمين، وبعدما وصلنا، لم يكن موظف الآثار موجودًا في المنطقة، ثم قفز الرجل والمرأة الدنماركيان إلى المنطقة الأثرية".

من جانبها، قالت المتهمة الثانية "هند" الحاصلة على بكالوريوس علوم، إن بداية الواقعة عندما تقابلت مع الشاب الدنماركي في كافيه في منطقة وسط البد، مضيفة أنها تعرفت عليه عن طريق أحد تطبيقات الهاتف المحمول، وأن الشاب الدنماركي أندريا قال لها إن حلمه أن يصعد إلى الهرم، وأنه في يوم 28 تقابلت معه وصديقته في منطقة أبوالهول".

وأكملت: "الشاب الدنماركي كان معه صورة لشخص، وطلب مني مقابلته، واكتشفت بعد ما سألنا عنه أنه عم موسى، ووصلنا ليه وطلب من اندريا 1400 دولار مقابل صعود الهرم، وتاني يوم طلب اندريا وصديقته أني أقابلهم عند الهرم، وطلبا مني أن اتصل بعم موسى، وفعلاً اتصلنا بيه وحضر، وفي اليوم التانى عرفت أن عم موسى وصلهم لقمة الهرم مقابل 4 آلاف جنيه".


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