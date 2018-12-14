مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

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عرض رئيس اللجنة الثورية في اليمن، محمد علي الحوثي، على أبناء الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي تولي جماعته المطالبة بجثته في حال أرادوا ذلك، مؤكدًا أنه سيقوم بذلك بدافع إنساني.

وقال الحوثي، في تغريدة له على "تويتر": "إذا طلب منا أولاد خاشقجي، أو لديهم الرضا بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك".

وأضاف: "نرجو إبلاغنا قبل تسليم أسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية، كون الموضوع إنسانيا والشعب ذاق الأمرين بسبب انتهاك القانون الإنساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن"، حسب زعمه.

وقتل خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف الحصول على معاملات تتعلق بزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.


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