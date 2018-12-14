"الصحة" تأمر بضبط أدوية سرطان وتحذر من استخدامها

14 ديسمبر 2018 - 04:11 م

أمرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، بضبط وتحريز ما قد يتواجد في السوق المحلية من أدوية علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن من نوع "IMBRUVICA 140 mg "، والمهربة لداخل البلاد، ومجهولة المصدر.

وأصدرت "الإدارة"، منشورا دوريا حمل رقم 90 لسنة 2018 غش تجاري، والذي طالبت فيه الوحدات الحكومية والصيدليات بضبط تلك العبوات مجهولة المصدر.

وأوضحت الإدارة أن العبوات المسجلة لدى الوزارة، والمُصرح بتداولها في الأسواق مُدون عليها السعر بالجنيه المصري باللغة الإنجليزية، والطباعة على العبوة باللغة الإنجليزية والإسبانية، فيما أن العبوات المهربة مطبوع عليها باللغة الإيطالية، والانجليزية، أو الإنجليزية والفرنسية.

ووجهت الوزارة بنشر صورة هذا المنشور، والذي يتضمن صور توضح الفرق بين العبوات السليمة والمغشوشة، على جميع المستشفيات العامة والخاصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.