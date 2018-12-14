موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

14 ديسمبر 2018 - 04:05 م

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي، على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة، عبر قناة الأهلي فضائيًا، وقناة النيل للرياضة على البث الأرضي.

وتأهل جيما أبا جيفار إلى هذا الدور، بعدما تخطى فريق تيليكوم من جيبوتي، بعدما فاز عليه ذهابا خارج أرضه 3-1، وتعادل 2-2 في إثيوبيا.

ويخوض الأهلي ومعه الإسماعيلي، كممثلين عن الكرة المصرية، بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وحقق الدراويش مركز الوصافة، ليلعبا في النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أفريقيا، التي بدأت في أخر شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى نهاية مايو المقبل.