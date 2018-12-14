  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

أردوغان

أردوغان: ما يهم المدعي العام السعودي "حقائب المكسرات"

تنقلات

بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بـ"أمن القاهرة"

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

هجوم مسلح على محكمة لتهريب سجناء

إنبي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

الأهلى يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب إنبي

ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

عرب وعالم

أمريكا
أمريكا

محمد فضل- وكالات

أخبار متعلقة
#

الأردن: المتهم باعتداء إيلات ما زال موقوفًا في إسرائيل

#

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

#

عاصفة جوية تضرب إسرائيل

#

اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

إسرائيل

أمريكا

تحذير

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الجمعة، تحذيرًا أمنيًا لرعاياها من البقاء في شمال إسرائيل بسبب الوضع الأمني على الحدود مع لبنان.

ودعا رئيس المجلس الإقليمي في الجليل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير السياحة إلى العمل مع المستويات العليا للإدارة الامريكية لإلغاء هذا التوجه، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال إن السفارة الأمريكية أصدرت، اليوم الجمعة، تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم البقاء في شمال إسرائيل بسبب الوضع الامني. وأضاف "هذا التوجه هو مكافأة للإرهاب وليس هنالك مبررا لهذا القرار".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار
» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة