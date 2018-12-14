أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

14 ديسمبر 2018 - 04:03 م

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الجمعة، تحذيرًا أمنيًا لرعاياها من البقاء في شمال إسرائيل بسبب الوضع الأمني على الحدود مع لبنان.

ودعا رئيس المجلس الإقليمي في الجليل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير السياحة إلى العمل مع المستويات العليا للإدارة الامريكية لإلغاء هذا التوجه، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال إن السفارة الأمريكية أصدرت، اليوم الجمعة، تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم البقاء في شمال إسرائيل بسبب الوضع الامني. وأضاف "هذا التوجه هو مكافأة للإرهاب وليس هنالك مبررا لهذا القرار".