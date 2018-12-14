» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية

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الرياضة

منتخب مصر لكرة الشاطئ
منتخب مصر لكرة الشاطئ

متابعات- أمينة عبد العال

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مصر

منتخب

كرة الشاطئ

حصد منتخب مصر المركز الثالث في بطولة كرة القدم الشاطئية في بطولة أمم أفريقيا المقامة في شرم الشيخ.

و فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب المغرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاءت الأهداف عن طريق محمد عبد النبي (هدفا) ومصطفى صاصا (هدفين)، وسجل لمنتخب المغرب سامى غزل ونسيم الحداوي.

وشهد اللقاء وجود هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة لخالد لطيف ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.


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