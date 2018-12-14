  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

أردوغان

أردوغان: ما يهم المدعي العام السعودي "حقائب المكسرات"

تنقلات

بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بـ"أمن القاهرة"

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

هجوم مسلح على محكمة لتهريب سجناء

إنبي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

الأهلى يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب إنبي

ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

"حسن" يهاجم "عكاشة": عليك أن تخلع ملابسك كاملة أمام الكاميرا

آخر الأخبار

عمار
عمار

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"عكاشة" يكشف لأول مرة سبب استضافته للسفير الإسرائيلي

#

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

#

"عكاشة" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

#

نافعة : لن يظهر إلا هذا الأمر في مقتل "خاشقجي"

إعلام

مصر

عكاشو

عمارر

شن الكاتب الروائي عمار علي حسن، هجومًا عنيفًا علي الإعلامي توفيق عكاشة، "دون أن يذكر اسمه"، والذي طالبه بخلع ملابسه أمام الكاميرات حتى تعود له نسبة المشاهد مرة أخرى.

وقال في تغريدة له علي حسابه بـ"تويتر": "لم يبق أمام المذيع الريفي، العائد بعد غياب، سوى أن يخلع ملابسه تماما أمام الكاميرا حتى يصل إلى عدد الذين كانوا يتابعونه قبل سنوات".

وتابع: "وحتى لو فعل هذا فإن لقطته المفترضة تلك، والمثيرة للاشمئزاز والشفقة، لن تعيد إليه الجمهور سوى يوم واحد، وبعدها سيعود نسيا منسيا"

واختتم تدوينته بقوله: "قواعد اللعبة تغيرت".

جدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة قد عاد من جديد بالظهور على قناة "الحياة" منذ شهر تقريبًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار
» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة