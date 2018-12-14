تكريم رئيس قطاع التدريب بالقومي لحقوق الإنسان بالمفوضية الدولية

متابعات حنان حمدتو
اختار المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيًا الباحث رضا عبد العزيز رئيس قطاع التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان , ضمن ثلاثين مدافعًا عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية تم تكريمهم هذا العام بمناسبة مرور سبعين عاماُ على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
واحتفل المكتب الاقليمى بتكريم الشخصيات المختارة بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم في مجال حقوق الإنسان , كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.
أعقب الاحتفالية لقاء مفتوح بحضور أكاديميين وسفراء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب حول مواجهة خطاب الكراهية .
وأدار عبد العزيز هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمي بيروت رويدا الحاج تناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية في الثقافة والأدب والدراما , ودور الأديان في مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.
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