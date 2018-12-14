  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

أردوغان

أردوغان: ما يهم المدعي العام السعودي "حقائب المكسرات"

تنقلات

بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بـ"أمن القاهرة"

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

هجوم مسلح على محكمة لتهريب سجناء

إنبي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

الأهلى يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب إنبي

ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

تكريم رئيس قطاع التدريب بالقومي لحقوق الإنسان بالمفوضية الدولية

آخر الأخبار

رضا
رضا

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«البرادعي» ينشر صورة ويعلق: «الفوضى والمعاناة»

#

مصر تتسلم رسميًا رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان

#

سؤال برلماني بشأن تعيين رئيس "القابضة للصناعات" لقريبه

#

عابد: أكدنا للجانب الألماني ضرورة تطوير العلاقات مع مصر

رضا عبد العزيز

المكتب الاقليمى لحقوق الانسان بالشرق الاوسط

اكاديميين

اختار المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيًا الباحث رضا عبد العزيز رئيس قطاع التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان , ضمن ثلاثين مدافعًا عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية تم تكريمهم هذا العام بمناسبة مرور سبعين عاماُ على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

واحتفل المكتب الاقليمى  بتكريم الشخصيات المختارة بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم في مجال حقوق الإنسان , كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.

أعقب الاحتفالية لقاء مفتوح بحضور أكاديميين وسفراء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب حول مواجهة خطاب الكراهية .

وأدار عبد العزيز هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمي بيروت رويدا الحاج تناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية في الثقافة والأدب والدراما , ودور الأديان في مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار
» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة