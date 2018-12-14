رد قاسٍ من "علاء مبارك" عن وضع والده ضمن الأكثر فسادًا بالعالم

14 ديسمبر 2018 - 02:29 م

رد علاء مبارك ابن الرئيس "المخلوع" حسني مبارك، على منظمة الشفافية الدولية، والتي وضعت اسم مبارك ضمن الأكثر فسادًا في العالم في تقرير نشر مطلع عام 2016، ونشر مرة أخرى منذ أيام قليلة.

وقال في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "يا ساتر الشفافية قالت كده ، ودولياً برضو نفس الشفافية اللي قالت علي الـ70 مليار بصراحة راعوا ضميرهم فعلاً جميلة لعبة الشفافية دي".

وتابع: "والجميل فيها الجزء اللي بيقول الأكثر فساداً علي مستوي الكوكب بركة ما قالوش علي مستوي المجرات كمان ! صباحك كله شفافية دولية".

وكانت منظمة الشفافية الدولية، فعلت تصويتًا على الإنترنت على أكثر الشخصيات فسادًا، والذي ضم أكثر من 15 شخصية ومؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم.

ونشرت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت قائمة للشخصيات والمؤسسات التي صنفتها ضمن الأكثر فسادًا.

وجاء في القائمة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقالت عنه إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد.



