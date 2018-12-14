بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بـ"أمن القاهرة"

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الداخلية

القاهرة

مباحث

منصور

اعتمد اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بالمديرية شملت تغيير 12 رئيس مباحث، بعد أن قدمها اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة.

وضمت الحركة تعيين المقدم أحمد عاطف، رئيسًا لمباحث قسم شرطة القطامية، والمقدم حسام العشماي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة قصر النيل، والمقدم حسام نصر، رئيسًا لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر.

وشملت تعيين العميد محمد يوسف، رئيسًا لقطاع مباحث القاهرة الجديدة، والمقدم وائل عبد العزيز، رئيسًا لمباحث قسم شرطة شبرا، والمقدم خالد سيف، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الحدائق، والمقدم محمود إسماعيل رئيسًا لمباحث قسم شرطة المقطم.

وشملت الحركة، تعيين المقدم محمد عبدالمنعم، رئيسًا لمباحث قسم شرطة النهضة، والمقدم عمرو الحسيني، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشروق، والمقدم أيمن عبدالحافظ، رئيسًا مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والمقدم مصطفى البلتاجي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة عابدين، والمقدم أحمد إبراهيم، رئيسًا لمباحث قسم شرطة المعصرة، والمقدم هاني حداد، رئيسًا لمباحث قسم شرطة 15 مايو.

 



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