» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"

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تامر أمين

محمد سمير

معهد أورام دمنهور

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية بدأت في التحقيق في واقعة "معهد أورام دمنهور"، حيث قام أحد الأطباء بإهمال الكشف على المرضى، وقام بالتعدي اللفظي عليهم.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين،: "واجب النيابة الإدارية كهيئة قضائية دورها الأساسي مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة".

وتابع: أنه سيتم فحص الموضوع، وسيأخذ مجراه في التحقيق لكشف إذا كانت الواقعة صحيحة أم لا، وإذا كانت صحيحة سيتم محاسبة المخطئ، وفي كل الأحوال ستعرض النتائج على الرأي العام، مستكملًا: "لا بد أن يشعر المواطن أن هناك قيمة للعدالة يجب تحقيقها، وأهم رسالة يجب أن تصل للمواطن هي شهوره بالعدالة".

في حين قالت سماح علي، مريضة سرطان، وصاحبة واقعة الإهمال الطبي بمعهد أورام دمنهور، إن النيابة الإدارية استعدتها للإدلاء بأقوالها، مضيفة أنها سلمت النيابة الإدارية شكوى من المرضى، وفيديو خاص بالواقعة.



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