أول تعليق من وزير الرياضة عن استضافة أمم أفريقيا 2018

14 ديسمبر 2018 - 01:46 م

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور خالد صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي اهتمامًا كبيرًا بترشح مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

وأضاف في تصريحات لفضائية «دي إم سي» ، اليوم الجمعة، أنه تم التشاور مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير بهذا الشأن؛ لإعداد ملف شامل مدروس من كافة النواحي الفنية من اتحاد الكرة لاستضافة البطولة، مؤكدًا دعم وزارة الشباب والرياضة لاستضافتها .

وعن تضارب الآراء بشأن قدرة مصر على استضافة هذه البطولة، تابع: «هذه أمور فنية من اختصاص اتحاد الكرة ويعمل عليها حاليًا، وهناك ملف كامل سيقدم للوزارة بهذا الشأن، ثم يتم تحديد القرار ».

وأعلنت المغرب تراجعها عن تقديم طلب رسمي من أجل تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، 14 ديسمبر الجاري لإعلان الدول المرشحة لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية .

والجدير بالذكر أن مصر نظمت بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الخامسة والعشرون، عام 2006 وفازت بالبطولة في نفس العام .



