تأخر 5 رحلات دولية عن الإقلاع بمطار القاهرة

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متابعات- حنان حمدتو

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تأخرت 5 رحلات دولية عن الإقلاع من مطار القاهرة الدولى صباح، اليوم الجمعة وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ورحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط طيران الاتحاد 560 المتجهة إلى أبوظبي تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن ورحلة الخطوط أيروفلوت 401 المتجهة موسكو تأخرا عن موعد إقلاعهما وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.


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