رد قاسٍ من "التضامن" على واقعة تعذيب أطفال دار أيتام فيصل

14 ديسمبر 2018 - 01:02 م

عقب علاء عبد الغني، معاون وزارة التضامن للرعاية، علي واقعة التعذيب بدار أيتام فيصل، قائلًا: "إن الأسلوب الذي يتبعه العاملون بدار السابقون للخيرات بفيصل مرفوض وغير مقبول".

وأضاف "عبد الغني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافيدين بلس"، مع سعيد حساسين، أن الوزارة بصدد بحث الشكاوى الواردة عن حادث التلميذ وجدي.

وأكد أن وزيرة التضامن وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار فور التأكد من صحتها، والآن يفحصون الدار ويعيدون تقييم القائمين عليها، مضيفًا: "معانا فريق نفسي سيقوم بإجراء الفحص النفسي للتعامل مع الأطفال لوضع خطة تدخل نفسي".



