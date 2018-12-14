  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

حمزة

"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

الهرم

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بقرار من الرئيس.. الإفراج عن 676 سجينا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

السادات

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

وزيرة الصحة

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

آخر الأخبار

الهرم
جانب من الواقعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

#

تصريح صادم من مصور فيديو الهرم عن علاقة "الإسلام" بمقطعه

#

أمى كانت على علم بما ترسله "أم كلثوم" لوالدى

#

أم كلثوم تحيى حفلا فى السعودية بعد نصف قرن على رحيلها

حساسين

الرافدين بلس

المصور الدنماركي

فيديو الهرم

عرض الإعلامي سعيد حساسين، وعضو مجلس النواب، فيديو جديد يرصد إعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.

وجاء في الفيديو المعروض ببرنامج " انفراد " المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس" ،  مسن يُدعى عم موسى عمره 55 عامًا، وقال: "أخدت منهم 4 آلاف جنيه ووديتهم لمنطقة ترب المسلمين ولما روحت هناك ملقتش موظف الأثار ونط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشيوا".

وظهرت فتاة تدعى "ه. إ" ، بكالوريوس علوم، في الفيديو وقالت: "المصور الدنماركي قالهم ده حلم الطفولة وعايز اطلع الهرم ونفس الكلام قالته الفتاة الدنماركية".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون
» تشييع جثمان "حسن كامي" إلى مثواه الأخير
» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"
» "ميدو" مهاجمًا أندية الدوري: "خارج الخدمة"
» ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة