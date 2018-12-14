اليوم.. بسمة ناجي توقع "ساحر أوز العجيب" الصادر عن بيت الياسمين

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ساحر أوز العجيب

بيت الياسمين

ليمان فرانك

يستضيف دار هن للنشر والتوزيع حفل توقيع كتاب "ساحر أوز العجيب" الصادر حديثًا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع، للكاتب "ليمان فرانك باوم" ترجمة بسمة ناجي"

يبدأ حفل التوقيع بعرض سينمائي للفيلم الشهير "ساحر أوز العجيب" ويستمر العرض لمدة ساعتين.

يناقش الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، والروائية أمنية طلعت، ويدير الحوار الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

وفي هذا السياق قال الكاتب ليمان فرانك باوم: تلازمت الطفولة مع التراث الشعبي، والأساطير، والحكايات، والخرافات في كل زمان، إذ يحمل كل طفل سوي بداخله عشق غريزي وصافٍ للخيال القصصي المدهش والبديع. فقد صبت حكايات الأخوين جريم وقصص أندرسون على قلوب الأطفال بهجة أكبر بكثير من كل الابتكارات البشرية الأخرى. إلا أن الحكايات التي دامت لأجيال قد يتم تصنيفها الآن على أنها "تراث" في مكتبات الأطفال والناشئة، فقد حان الوقت لإطلاق سلاسل حديثة من القصص العجيبة بعيدًا عن الصور المبتذلة للعفريت، والقزم، والجنية والأحداث المروعة الرهيبة التي ابتدعها الكُتاب لتأكيد المضمون المخيف لكل قصة.

 تتضمن مناهج التعليم الحديثة قواعد السلوك، لذا يفتش الطفل العصري في الحكايات عن التسلية المجردة ويتجاهل بكل أريحية ما يزعجه من أحداث. انطلاقًا من أفكاري هذه، كتبتُ (ساحر أوز العجيب) فقط لإسعاد أطفال اليوم. ساعيًا لتقديمها كحكاية عصرية ترسخ للمتعة والدهشة، وتطرح الأسى والكوابيس جانبًا.

و قال الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد:"ساحر أوز العجيب" بين يديك أيها القارئ بترجمة جديدة رائعة وكاملة لبسمة ناجي للطبعة الأولي الصادرة عام 1900.

لقد كتب الأميركي ليمان فرانك باوم هذه الرواية ونشرت عام 1900 وأعيد طبعها في العالم عشرات المرات وحولت إلى مسرحية موسيقية غنائية عام 1902 ثم صارت فيلما لأول مرة عام 1939 من إنتاج شركة مترو جولدوين ماير وبطولة جودي جارلاند في دور دورثي ورشح لست جوائز في الأوسكار فاز منها بأفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية وانتزع منه الأوسكار فيلم "ذهب مع الريح" لكنه صار أحد أشهر أفلام السينما العالمية وكان قد شارك في إخراجه أربعة مخرجين هم فيكتور فيليمنج الذي انتقل منه قبل نهايته إلى فيلم ذهب مع الريح وجوج كوكور وميرفين لوروا وكينج فيدور فهو فيلم مغامرات وموسيقي ودراما وكوميديا عابر للزمان.

وقالت الكاتبة أمنية طلعت: في الرواية تنقل بسمة الأحداث بذكاء طفولي شحنها به ابنها بالتأكيد، فنحن الأمهات تتجدد خلايا عقلنا مع أطفالنا، فاستطاعت أن تترجم الحوارات بين أشخاص الرواية الرئيسية "دوروثي، خيال المآتة، رجل الصفيح، الأسد الجبان" بما يناسب مضمون كل شخصية، فلم تكن مجرد ترجمة سليمة فقط للحوارات ولكنها أيضاً كانت تحويل متوائم مع طبيعة اللغة العربية في تعاملها مع قدرات طفل قد يكون في الثالثة أو السادسة من عمره، وهو يستمع لأمه وهي تسرد الحكاية على مسامعه كل يوم، فيتمكن من الفهم وفي نفس الوقت تُنَمَى لديه القدرة على التعامل مع اللغة العربية الفصحى، وإن كانت بالطبع لغة عربية مخففة أو ما نطلق عليها اصطلاحياً "اللغة الثالثة" أو "اللغة العربية البيضاء".



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