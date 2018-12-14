» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون

14 ديسمبر 2018 - 12:38 م

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمصرف المتحد والمصرية للاتصالات، أولى قوافل المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس بمركز يوسف الصديق.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن تم اختيار المدارس الجديدة بالمرحلة الثانية بمركز يوسف الصديق والذي يعد من المراكز النائية والأكثر احتياجا، حيث تم البدء بالكشف على عيون 896 طالبًا وعمل تحاليل الأنيميا والسكر اللازمة لهم من إجمالي 975 طالبًا من تلاميذ مدارس كحك بحري الابتدائية (1) التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توزيع 150 عبوة قطرات، وصرف 168 عبوة أدوية انيميا تكفي لمدة شهر، وتم سحب عينات دم من 16 طالبًا وتحويلها للمعمل الرئيسي بالقاهرة لفحصها، مشيرا إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وأخصائي الأطفال بمستشفى أبو الريش.

وأضاف عبد الفتاح أن آلية العمل تتم بدقة بالغة من خلال تجميع قوائم حضور التلاميذ وتقسيمهم لمجموعات لضمان عدم التأثير على سير اليوم الدراسي، ثم تسجيل بيانات كل تلميذ وفصله على استمارة الكشف، ثم مروره بمراحل كشف العيون على أيدي نخبة من أفضل أطباء العيون بمصر، ثم تسجيل نتائج الفحص بقاعدة بيانات وتسجيل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات طبية بعد اختيار كل طفل لشكل ولون النظارة المفضلة له.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك في شهر مايو الماضي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف على الأمراض الثلاثة الأكثر انتشارا بين تلاميذ المدارس.



