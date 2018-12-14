» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى

14 ديسمبر 2018 - 12:28 م

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن هناك ما يزيد على 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائي لإصدار عقود التقنين في المحافظات كمرحلة أولى.

وقالت اللجنة في بيان لها بالأمس إنها ستعمل على سرعة إنجاز ذلك خلال الأيام القادمة من خلال التنسيق مع كافة المحافظات مع مواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى ، مؤكدة مواصلة المتابعة مع المحافظات لإصدار عقود التقنين للجادين ممن توافرت لهم شروط التقنين لأراضي الدولة.

وأشارت إلى أن كل الطلبات التي يتم فحصها ويثبت توافر الشروط لها يتم اتخاذ إجراءات التعاقد بشأنها فورا، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة والتي تضمنت سرعة اتخاذ إجراءات التعاقد بالتوازي مع استكمال الموافقات الإدارية ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين والتعاقد.

ونوهت بأنه جارٍ التنسيق مع وزارة العدل بحيث لا يتم توثيق أي عقد خاضع للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين إلا بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية، مؤكدة استمرار مواجهة أي مظاهر فساد في ملف تقنين الأراضي، مشيدة بالجهود التي تبذلها الرقابة الإدارية للتصدي لهذه الحالات، حيث تمكنت الهيئة من ضبط تشكيل عصابي من 9 أفراد بمنطقة مطروح بينهم 4 موظفين عموم ادعوا أنهم لجان معاينة لأراضي الدولة وإنهاء إجراءات التقنين بمقابل.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن ما يعطل إجراءات التقنين هو بعض الإجراءات الخاصة بجهات الولاية والتي تستغرق بعض الوقت من أجل تدقيقها حرصا على المصلحة العامة، ولذلك قررت اللجنة عدم ربط التعاقد الابتدائي بانتهاء هذه الإجراءات، مع اتخاذ كافة الضمانات التي تلزم المتعاقد بأداء حق الدولة وفقا لما تنتهي إليه تلك الإجراءات.