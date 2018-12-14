  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

أردوغان

أردوغان: ما يهم المدعي العام السعودي "حقائب المكسرات"

تنقلات

بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بـ"أمن القاهرة"

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل

هجوم مسلح علي محكمة لتهريب سجناء

هجوم مسلح على محكمة لتهريب سجناء

إنبي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

الأهلى يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب إنبي

ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

عمارة: "التكاتك" تمون بنزين 92 وتسعيرتها تضلع المواطن البسيط

آخر الأخبار

سياسي
الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

موعد إلغاء بنزين 80

#

إعلامي: "مثلت إني انضربت عشان مترفدش"

#

رِبَاطة الجأش

#

كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

مجلس الوزراء

التوك توك

المحافظين

صرح الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين بأن مشاهد التكاتك في محطات الوقود تصطف لتزويد التوكتوك ببنزين 92 باتت ظاهرة لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف عمارة أنه تقدم بخطة متكاملة منذ أكثر من سنتين لتقنين وضع التوكتوك وخلق إيرادات للدولة أقدر بحوالي 8 مليارات سنويا بالإضافة إلى تسعيرة  بعداد لمنع استغلال المواطنين ونظام تقنيني لمنع الجريمة سواء الخطف أو توزيع المخدرات أو السرقات أو تعطيل الطرق نظرا للعشوائية المفرطة لمواقف هذه التكاتك والأهم بأن التوكتوك قد أفرغ الصناعة المصرية من الفنين المهرة وقد لاقت استحسانا أن ذلك من العديد من الجهات المعنية والمواطنين وبدأنا في تنفيذها وعرضها لعمل مقترح بقانون وإذا فجأة توقفت بدون سابق إنذار أو إبداء الرأي وتفاقمت الأزمة يوما بعد يوما وأشار عمارة بأن التكاتك الآن تمون بنزين 92 المدعوم لسيارات معينة وعالي السعر نسبة إلى بنزين 80 المدعوم لأنه لا يوجد ضابط ولا رابط على هذه العملية وتنتج هذه الخطوة بخلل في التقدير لحساب كلفة استهلاك بنزين 92 بالنسبة لعدد السيارات المقدرة بالإضافة لرفاهية العقاب التي جعلت منه أن يمون بنزين 92 والذي ينعكس مباشرة على ظروف المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الإصلاحية فالموضوع فهل طبيعي يا دولة رئيس الوزراء ان تذهب من الجيزة إلى حلوان ب 5.75 ج وتركب توصيله توك توك لا تتجاوز نصف كيلو متر بعشرة جنيهات.

اختتم "عمارة"، بأن الموضوع حله بسيط وعادل وإذا لم يُحل سيعطي شرعية الوجود للعشوائية والجريمة والاعتداء على حقوق الغير سواء الفرد أو الدولة وسيصبح التوكتوك قنبلة موقوتة في الشارع المصري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار
» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة