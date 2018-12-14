ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

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وكالات- الدويني فولي

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محمد أنور السادات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونًا لتكريم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، بحسب ما ذكر موقع «الحرة».

كان الكونجرس الأمريكي قد مرر، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط. وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل في 25 ديسمبر المقبل. ولد السادات في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938.

وانضم السادات إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة على حكم ملك البلاد وقتها فاروق الأول في عام 1952، وتقلد مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين، واختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نائبًا له حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970.

اشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وعمل السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر النكسة في حرب 1967، حيث تمكن بإدارته من هزيمتها بعد 3 سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 1973.

وفى عام 1978، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، إثر توقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد، وتعرض الزعيم الراحل للاغتيال في 6 أكتوبر 1981 أثناء عرض عسكري احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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