الحكومة توافق على منح أراضٍ مجانية بالصعيد للمستثمرين الجادين

14 ديسمبر 2018 - 11:22 ص

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يمنح بموجبه المستثمرين الجادين بالصعيد الأراضي دون مقابل عن طريق عدة ضوابط وشروط لضمان الجدية، ومن ضمن أن يكون المشروع كثيف العمالة ويستعين بمواد محلية، كل هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس الخميس، أنه تم الموافقة على اللائحة التنفيذية لصندوق مصر السيادي الذي سيتم من خلاله إدارة أصول هذا البلد برأس مال 200 مليار جنيه، متابعًا أنه تم تغليظ الغرامات على من يتخلف عن الإبلاغ حالات الوفاة من أجل الاستفادة من التموين وخلافه، لافتًا إلى أن وزارة التموين قامت بعملية تنقية للبطاقات التموينية، موضحًا أنه سيعاقب بالحبس كل من يتحايل للحصول على التموين.



