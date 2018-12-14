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مقتل 11 صوماليًا في اشتباكات مسلحة بمدينة بيدوة

عرب وعالم

تفجير الصومال
تفجير الصومال

وكالات- الدويني فولي

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اشتباكات

مسلحة

مقتل 11 صوماليًا

مدينة بيدوة

قال ضابط في الجيش وأحد شيوخ العشائر إن ما لا يقل عن 11 صوماليا قتلوا في مدينة بيدوة بجنوب البلاد في اشتباكات منذ ليل الخميس بين الشرطة وأنصار

وقالت وزارة الأمن الداخلي في الحكومة المركزية بمقديشو يوم الخميس، إن قواتها اعتقلت مختار روبو للاشتباه في أنه أدخل متشددين وأسلحة إلى بيدوة عاصمة إقليم جنوب غرب الصومال.

وقال صالح إسحق وهو أحد شيوخ العشائر لوكالة رويترز عبر الهاتف ”بالأمس لقي عشرة أشخاص حتفهم واليوم قتلوا نائبا“.


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