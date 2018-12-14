  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

حمزة

"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

الهرم

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بقرار من الرئيس.. الإفراج عن 676 سجينا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

السادات

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

وزيرة الصحة

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

أردوغان: قاتل خاشقجي معروف فأعلنوا عنه

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

#

أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي

#

مستشار أردوغان: السعودية تتستر على قتلة خاشقجي الحقيقيين

#

مقال "أردوغان" في "واشنطن بوست" كاملاً

السعودية

أردوغان

تركيا

مقتل

القنصلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف، أعلنوا عنه".

جاء ذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة، في إسطنبول، الجمعة، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قي قنصلية بلاده بإسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص "مقربين من ولي العهد السعودي".

وأضاف قائلا : "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم الى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون
» تشييع جثمان "حسن كامي" إلى مثواه الأخير
» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"
» "ميدو" مهاجمًا أندية الدوري: "خارج الخدمة"
» ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة