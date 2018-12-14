"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

14 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

طالب المهندس والناشط السياسي ممن تضرر من المحامي سمير صبري، بتوقيع بلاغات ضد المحامي سمير صبري.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أقترح تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الكائن سمير صبري هذا الشخص هو من أوضع بلاغات ضد كثير من الشخصيات المصرية المخلصة ووجب إيقافك بالقانون ولكن يجب أن يكون البلاغ مقدما من 100 مواطن مصري علي الاقل من يرغب في المشاركة؟".

وأضاف: "من يرغب المشاركة إرسال اسم وتليفون علي الخاص".

وكان المحامي سمير صبري قد رفع قضية ضد حمزة بتهمة تكدير السلم العام، حيث نشر بالأمس"حمزة" تغريدة قال فيها: "أنا في النيابة من 11ص حتى السابعة إلا ربع مساء للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري ضدي لنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة وتكدير السلم والأمن العام والهجوم والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية تم توجيه 3 اتهامات من النيابة لي".

وكان قد نشر حمزة عدة تغريدات تحدث فيها عن كيفية عمل دراسة جدوى للمشاريع قبل تنفيذها لمعرفة مصيرها في المستقبل.