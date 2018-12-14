  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

حمزة

"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

الهرم

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بقرار من الرئيس.. الإفراج عن 676 سجينا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

السادات

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

وزيرة الصحة

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

"البرادعي": يطرح روشتة لعلاج منظومة التعليم

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

لا نلوم المواطن على عدم فهمه استراتيجية التعليم

#

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين

#

وزير التعليم: الدول بتسأل نفسها مصر طورت منظومتها إزاى؟

#

بالتفاصيل.. أزمة المليار جنيه في "التربية والتعليم"

مصر

التعليم

منظومة

البردعي

طرح الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، من خلال تجربة خاصة مر بها في الصغر لكيفية تطوير المنظومة التعليمية.

وقال في تغريدة له علي "تويتر": "كانت غالبية امتحاناتي فى الدراسات العليا بأمريكا بنظام الكتاب المفتوح ؛لديك عدة أيام للإجابة على الأسئلة يمكنك استشارة كل المراجع".

وتابع: "الجدوى من التعليم ليست إختبار القدرة على الحفظ وإنما تنمية القدرة على التفكير النقدي والإبداعي ؛ باختصار تفعيل العقل و إعلاء مكانة العلم والقيم" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قالت شيرين سالم: "فعلا وهو دا الابداع وايضا يصبح محفور فى الذاكرة وليس حفظ المادة ونسيانها بعد الامتحان مباشرة".

وأضاف آخر: "هذه الاختبارات من يكتبها شخص خبير ومتمكن وذكى. خضت اختبار فى جامعة كاليفورنيا من هذا النوع بصراحة كان قمة فى الإتقان".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون
» تشييع جثمان "حسن كامي" إلى مثواه الأخير
» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"
» "ميدو" مهاجمًا أندية الدوري: "خارج الخدمة"
» ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة